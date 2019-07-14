更多編輯台推薦新聞：
網傳芒果有黑點不能吃 南市府：假消息
生活

網傳芒果有黑點不能吃 南市府：假消息

聽見曼哈頓停電後甜美時刻 民眾分享百老匯街頭即興秀
國際

聽見曼哈頓停電後甜美時刻 民眾分享百老匯街頭即興秀

蔡總統美國哥倫比亞大學演說全文
政治

蔡總統美國哥倫比亞大學演說全文

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
影片／費德瑞戰喬科維奇溫網爭冠 網壇5大現象一次看
首頁 / 重點新聞

費德瑞戰喬科維奇溫網爭冠 三巨頭破30歲續制霸[影]

最新更新：2019/07/14 19:49
影片來源：Wimbledon YouTube頻道

（中央社倫敦14日綜合外電報導）瑞士草地球場天王費德瑞與塞爾維亞當今球王喬科維奇，今晚將在溫布頓網球錦標賽決賽上演經典大戰。兩人和西班牙蠻牛納達爾雖都已年過30且小鮮肉輩出，但三巨頭仍持續霸業。

以下是溫網今天這場男單殊死戰凸顯的5大現象：

●三巨頭仍主宰網壇

費德瑞（Roger Federer）和喬科維奇（Novak Djokovic）雙雙殺進決賽，代表將會由他們和納達爾（Rafael Nadal）這三大巨頭之一連續第11度在大滿貫賽封王。自從費德瑞2003年在溫網贏得首座大滿貫賽冠軍後，僅5場大滿貫賽事未見三巨頭闖進決賽。

影片來源：Wimbledon YouTube頻道

●黃金老將費德瑞

費德瑞現已37歲又340天，今天若能扳倒喬科維奇，將成為公開賽年代在大滿貫賽男單封王的最年長選手。澳洲傳奇羅塞瓦（Ken Rosewall）是公開賽年代至今唯一以37歲之齡抱回大滿貫賽金盃的好手，他1972年在澳洲網球公開賽奪冠，當時37歲又62天。

●過30歲依舊威猛

費德瑞下個月將滿38歲，喬科維奇也已32歲，今天這場決賽無論誰勝出，將再度由30歲或以上好手拿下大滿貫賽冠軍。包括今天的溫網決賽在內，最近12次大滿貫賽全是由30歲或以上的選手笑納金盃。

影片來源：ATP Tour YouTube頻道

●喬科維奇爭奪第5座溫網金盃

衛冕冠軍喬科維奇今天將尋求第5座溫網冠軍，追平瑞典前球王柏格（Bjorn Borg）和英國名將杜赫蒂（Laurie Doherty）排名歷來第4的溫網5冠成績，以及個人生涯第16座大滿貫賽金盃。

●費德瑞力拼溫網第9冠

費德瑞今晚若能從難纏的喬科維奇手中搶下勝利，將成為繼美國「女金剛」娜拉提洛娃（Martina Navratilova）後，在溫網單打拿下9冠的史上第二人，這也將是費德瑞生涯傲人的第21座大滿貫賽金盃。（譯者：蔡佳伶/核稿：林治平）1080714

延伸閱讀
影／粉絲心中最美好一役 費德瑞溫網勝納達爾拚第9冠小威廉絲錯失溫網金盃 仍高居女子獎金榜首溫網男雙決賽上演馬拉松 哥倫比亞組合鏖戰5盤奪冠
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報