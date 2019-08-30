不做會後悔 高材生劉人豪SBL選秀獲台銀指名

第17季超級籃球聯賽（SBL）選秀會30日登場，台大醫學系畢業的劉人豪抱持著「現在不做，以後一定會後悔的心情」投入選秀，獲得台銀第2輪第一順位指名。中央社記者張新偉攝 108年8月30日

（中央社記者黃巧雯台北30日電）頂著高學歷的光環，台灣大學醫學系畢業的劉人豪抱持著「現在不做，以後一定會後悔的心情」，為完成打球的夢想，投入第17季SBL選秀，今天獲得台灣銀行第2輪第一順位指名。

劉人豪為屏東人，畢業於高雄中學，北上就讀台灣大學醫學系，目前已畢業、完成實習，並考上醫師執照的他，決定在披上白袍前，先赴超級籃球聯賽（SBL）圓夢，自6月中開始隨台銀練球。

劉人豪在選秀前抱持著平常心，但今天到選秀會現場後卻越來越緊張，不停地深呼吸，他直呼：「考學測或國考，都沒有那麼緊張。」

劉人豪表示，今年初就已告知父母，「想先做自己想做的事情」，今年可能不會先當醫生，家人只要他好好照顧自己。

劉人豪透露，報名SBL選秀一事，父母看新聞才知道，不但沒打電話斥責他，還鼓勵做自己想做的事情。

劉人豪表示，未來2年會全力以赴，合約結束後，再看狀況，期間也會找時間複習醫學系科目。

即使當醫師與SBL球員待遇落差大，劉人豪仍堅持先赴SBL打球，他強調：「現在不做，以後一定會後悔，只有趁現在。」

台銀教練陳國維稱讚劉人豪很聰明，且中距離很準，還能確切落實教練賦予的任務，且犯一次錯，就能立刻改正，只是有時候太緊張，但本質不錯，就待磨練。（編輯：戴光育）1080830