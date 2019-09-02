周天成盼台北羽賽出賽天數多 場上時間少

（中央社記者龍柏安台北2日電）曾兩度在台北羽球公開賽男單奪冠的周天成，今年再次背負著球迷期待出征，他透露，這場比賽總是用最謹慎態度面對，也期許自己打得天數可以多一些，但留在場上的時間少一點。

2019台北羽球公開賽明天起一連6天在台北小巨蛋開打，中華羽協理事長張國祚今天在致詞時表示，今年台北羽球公開賽總獎金高達50萬美元（約新台幣1581萬元），是世界羽球巡迴賽超級300系列獎金最高的一站，他並透露明年將全力爭取，希望將比賽等級提升至超級500甚至750系列。

世界排名第2的周天成，是今年地主男單奪金希望，他曾在2016、2017年兩度稱王，也是繼1999年印尼歸化名將陳鋒後，地主男單球員奪冠的第一人。

談到在家鄉出賽，小天承認的確會有壓力，但也非常開心能在台灣的土地上出賽，他笑說：「選手本來就是要抵抗壓力，我開心自己可以做到。」

不過，小天強調，每年的台北羽球公開賽，他總是用最謹慎的態度面對，希望把自己狀況準備的更周延一些，讓球迷看到最精彩的比賽。

今年在瑞士舉行的世界羽球錦標賽，小天在8強提前落馬，他坦言，8強過去一直是他無法跨越的關卡，今年他太想要突破，導致比賽打得有些急躁，但他強調，會把之前失利當成進步的跳板，「又不是只有這一場比賽，這擊不倒我」。

談到今年台北羽球公開賽的期許，小天透露，希望自己出賽的天數可以多一點，但留在場上的時間短一點，被問及不怕球迷看得不過癮嗎，他神回：「那就每天都來現場啊。」（編輯：張雅淨）1080902