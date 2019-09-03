宋家豪演出3上3下 陽岱鋼代打敲1打點二壘安

（中央社記者楊啟芳台北3日電）日本職棒樂天金鷲對軟銀鷹的比賽，樂天台灣投手宋家豪在6局下登板，演出3上3下無失分；讀賣巨人的陽岱鋼則是在9局下代打，敲出1打點二壘安打，不過巨人仍以1分落敗。

軟銀在2局下靠著今宮健太敲出陽春全壘打，先馳得點；4局下內川聖一再轟出2分砲，軟銀取得3比0領先。

樂天先發投手岸孝之主投5局，被敲6支安打，包含2發全壘打，失3分。6局下宋家豪接替登板，連讓3名打者擊出滾地球出局，演出3上3下，總計用6球投1局，沒被敲出安打，連7場出賽無失分，目前防禦率2.72。

雖然8局上樂天的辰己涼介、小鄉裕哉接連轟出陽春砲，不過終場軟銀還是以3比2險勝樂天。

中日龍對讀賣巨人的比賽，陽岱鋼沒有先發。1局上中日的福田永將轟出2分砲；5局下巨人的重信慎之介敲二壘安打後，田中俊太補上安打，追回1分。不過第6及7局中日各攻下1分，取得4比1領先。

9局下巨人最後反攻機會，若林晃弘敲陽春全壘打後，石川慎吾敲出安打，此時陽岱鋼上場代打，敲出左半邊二壘安打，帶有1分打點，不過最終巨人仍以3比4不敵中日。（編輯：謝雅竹）1080903