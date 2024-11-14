本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
日職
新聞專題
日職1/232
首頁 / 運動

陽岱鋼仍想拚回日職一軍 戰力外測試4打席1保送

2024/11/14 13:36（11/14 14:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
旅日37歲球星陽岱鋼。（中央社檔案照片）
旅日37歲球星陽岱鋼。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北14日電）旅日37歲球星陽岱鋼不放棄拚回日職一軍，參加日職12球團戰力外測試會，打擊方面4打席沒有安打、吞下2K、有1保送，守備上仍展現身手，直言不想輸給年輕人。

陽岱鋼2006年起效力日職北海道日本火腿鬥士隊，2017年與讀賣巨人隊簽下5年合約，2021年底巨人雖有意再開合約留人，但陽岱鋼選擇離隊，赴美國獨立聯盟打球。

陽岱鋼今年2月初加盟日職二軍新球隊Oisix新潟Albirex隊，再回到日職體系，但也沒有放棄重回日職一軍的希望。

根據日媒報導，陽岱鋼參加日職12球團戰力外測試會，4個打席機會選到1次保送，吞下2次三振、沒有安打，他接受日媒訪問表示，在這4個打席再一次感受到每次機會的重要性，之後的棒球生涯，也會每天持續努力。

在守備測試中仍展現不錯的移動速度、臂力，陽岱鋼自信表示，在腳程、臂力方面努力展現好的狀態，不想輸給年輕球員。

陽岱鋼生涯在日職一軍留下1322場出賽成績，敲出1164支安打、包括105發全壘打、有482分打點，打擊率2成70。（編輯：龍柏安）1131114

#日職
#日媒
#陽岱鋼
#讀賣巨人隊
延伸閱讀
陽岱鋼暌違3年重返日職體系 關鍵是稻葉篤紀孫易磊旅日生涯初登板 對決陽岱鋼飆152公里火球陳偉殷加盟美國獨立聯盟長島鴨隊 延續球員生涯陳偉殷睽違近2年重返投手丘直呼感覺很棒 先發3局4K無失分
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
佐佐木朗希挑戰MLB 闖蕩日職5年曾投出最年輕完全比賽
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：