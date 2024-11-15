蕭齊披樂天金鷲197號戰袍 盼與宋家豪一起努力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北15日電）日職東北樂天金鷲球團今天為旅日好手蕭齊舉行加盟記者會，身高197公分的蕭齊披上197號球衣，簽約金逾新台幣2000萬元，他表示，希望可以與學長宋家豪、王彥程一起努力。

畢業於穀保家商、身高197公分的「巨投」蕭齊，正式與日職東北樂天金鷲，簽下複數年的育成合約，將與宋家豪、王彥程等台灣投手並肩作戰。樂天球團社長森井誠之親自來台，為蕭齊披上與他身高相同、背號197的專屬球衣。

據了解，蕭齊加入樂天球團的條件為年薪4萬美元（約新台幣128萬元），簽約金65萬至70萬美元之間（約新台幣2080萬元至2240萬元），簽下5年約。

18歲的蕭齊有平均球速近150公里的球威，一畢業就被美日職棒多支球隊爭相競逐。不過樂天金鷲對於爭取蕭齊加入非常積極，不僅透過簡報讓蕭齊認識環境與了解球團狀況，同時針對蕭齊未來的養成規劃及訓練進行詳盡的介紹，因此也打動蕭齊。

蕭齊表示，當初樂天球團一開始來找他，就已經列出完整一套計畫，「像是可以提供什麼幫助給我、對我期許是什麼，特別有心，加上樂天也有台灣學長，希望可以跟學長一起努力。」蕭齊也喊出，希望自己可以每天都盡力在訓練、保持身體健康，「希望可以成為一名優秀的選手，讓教練、球迷為我感到驕傲。」

被問到目標多久轉支配下球員（正式球員），蕭齊指出，從育成選手變成支配下是所有人的目標，「我沒有特別設定時間點，這種東西不是自己可以控制的，只要每天腳踏實地去訓練，時機到時好好把握住，這也是我在穀保學到的東西。」

蕭齊已經加入球隊參與秋訓，開始進行體能及投球訓練，在官方發布的影片中，可以看到隊友們相當熱烈歡迎他的加入。此外，蕭齊也在社群平台發出體檢時護理師送給他的小紙條，內文寫著Good luck with baseball.I support you！讓蕭齊感受到球迷的熱情。（編輯：陳政偉）1131115

蕭齊 18歲巨投蕭齊走旅日路 與樂天金鷲簽育成球員合約