蕭齊玉山盃季軍戰飆速勝投 好兄弟林維恩看好旅外

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）玉山盃青棒賽季軍戰新北市隊巨投蕭齊今天先發4局無責失分，最速151公里，率隊奪季軍；蕭齊被看好旅外，加盟美職運動家隊的「好兄弟」林維恩直言：「他一定可以。」

113年玉山盃青棒賽季軍戰新北市隊今天派出「巨投」蕭齊先發對彰化縣隊，總計用60球投4局，僅被敲出2支安打，投出4次四死球保送，失掉1分非責失分，率隊以5比1搶勝，也奪下季軍戰勝投。

新北市隊總教練鄭志強表示，先發投手輪值本來就安排好最後一場讓蕭齊先發，稱讚蕭齊今天表現穩定，蕭齊具有球速優勢，過往穩定性是讓人比較擔心的部分，但他從木棒聯賽開始出賽就一直維持穩定表現。

鄭志強表示，蕭齊旅外目標一直很明確，也有一直提醒他，想要挑戰旅外不是只有直球和變化球的速度，控球準度也很重要。

蕭齊表示，今天季軍戰先發沒有想太多，高中生涯最後一場比賽，希望和3年來的投捕搭擋李安家一起完成「屬於我們的作品」，多少有點亢奮、想要表現，但上場就是盡全力。

蕭齊退場後與教練團擁抱，他笑說高中3年可以遇到這麼好的教練團很開心，一直很希望幫他們拿冠軍、讓教練團以自己為榮，很可惜沒有完成夢想。

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蕭齊與平鎮高中畢業旅外投手林維恩以「兄弟」相稱，林維恩確定以總值135萬美元合約加盟美職奧克蘭運動家隊，今天也現身天母棒球場幫好兄弟加油。蕭齊一直是國內外球探追蹤焦點，據了解，目前也有數支美職球隊較積極的詢問。

蕭齊稱讚林維恩無論比賽的態度和私下的訓練都值得學習，「他值得這樣的合約」；蕭齊表示對於何時旅外隨緣，但林維恩很有信心笑說：「他（蕭齊）一定可以。」（編輯：陳政偉）1130608