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玉山盃青棒新北連2屆季軍 教頭勉勵球員更成長

2024/6/8 13:06（6/8 13:31 更新）
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113年玉山盃青棒賽新北市隊8日季軍戰與彰化縣隊交手，新北市隊搶勝、連2屆拿下季軍。圖為新北市隊頒獎合照畫面。中央社記者謝靜雯攝 113年6月8日
113年玉山盃青棒賽新北市隊8日季軍戰與彰化縣隊交手，新北市隊搶勝、連2屆拿下季軍。圖為新北市隊頒獎合照畫面。中央社記者謝靜雯攝 113年6月8日
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（中央社記者謝靜雯台北8日電）玉山盃青棒賽新北市隊季軍戰與彰化縣隊交手，蕭齊先發4局無責失分，曾偉喆單場3安3打點，率隊以5比1搶勝、連兩屆季軍；總教練鄭志強表示，球員生涯不只這個階段，盼球員有所成長。

113年玉山盃青棒賽新北市隊昨天4強不敵桃園市隊，今天季軍戰與彰化縣隊交手，新北市隊派出「巨投」蕭齊先發，蕭齊前2局雖然有讓對手上壘，但沒有失分，3局上先被敲出安打、投出觸身球保送，1人出局後再因為失誤失掉1分。

蕭齊4局上2人出局後接連投出保送，關鍵時刻三振化解危機、沒有多掉分數，今天總計用60球投4局，僅被敲出2支安打，投出4次四死球保送，失掉1分非責失分，最快球速151公里，奪下季軍戰勝投。

新北市隊1局下靠著曾偉喆安打送回第1分，3局下曾偉喆再敲安打、一棒送回2分，4局下劉承佑安打添分，5局下再靠著接連安打、滾地球跑回團隊第5分。

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新北市隊連2屆拿下季軍，總教練鄭志強坦言可惜，提到去年聯隊戰力也很好，但好像每次遇到戰力很好的時候反而很難拿下冠軍，球員心態可能也有影響，以為可以輕易就拿下勝利，從集訓時就一直提醒球員，穿上新北市應該就要有榮譽感，要更謹慎完成該做的事情。

鄭志強稱讚今年高三球員有扮演好的領頭角色，昨天輸球後也有鼓勵球員，棒球生涯不是只有這個階段，下一個階段好還要更好，也希望一、二年級的球員可以從比賽經驗中學到東西，將經驗運用在之後的大賽上。（編輯：謝雅竹）1130608

鄭志強
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