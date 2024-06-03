新北市高一方紹齊抗壓性再提升 玉山盃代打敲二壘打

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（中央社記者謝靜雯新北3日電）玉山盃青棒賽新北市隊高一野手方紹齊代打建功，今天與高雄市比賽6局上二壘打貢獻1分打點，率隊以3比0搶勝；方紹齊個性樂天，場上不畏懼，又有亞青少棒國手資歷磨練，抗壓性再提升。

新北市隊參加113年玉山盃青棒賽，此次以穀保家商為主體加入鶯歌工商好手組成聯隊，陣中僅有3名高一球員，今天與高雄市隊比賽，高一野手方紹齊建功，6局上球隊2比0領先時，代打敲出二壘打、幫助球隊多添保險分。

新北市隊總教練鄭志強表示，方紹齊雖才高一，但有代打機會都能把握，今天6局上打席本來有戰術，但對方先投了2個壞球，提醒方紹齊球到喜歡的位置就攻擊，他也有把握住機會。

鄭志強表示，考量聯隊內外野替補人選，方紹齊外野3個位置都可以守，臂力也不錯，所以高一就把他選入聯隊；方紹齊個性樂天，關鍵時刻也不會怕，讓他提早習慣高張力比賽，也可以再提升抗壓性。

方紹齊表示，高一就入選好手如雲的聯隊有壓力，但想辦法把球打紮實、守備確實就好；方紹齊也透露，教練團一開始就告知會以代打出賽，所以場邊有一直揮棒保持手感。

方紹齊是去年亞洲青少棒賽台灣隊奪冠班底，他表示打國際賽可提升抗壓性，他的表哥是中職中信兄弟隊野手馬鋼，欣賞的球員是味全龍隊好手林智勝。（編輯：陳仁華）1130603