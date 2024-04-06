新北市聯U18東岸聯盟並列季軍 調整名單拚玉山盃

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（中央社記者謝靜雯台東6日電）U18東岸聯盟球賽新北市聯隊今天4強賽守備狀況多，終場以3比5不敵高雄市B隊止步、並列季軍；總教練鄭志強表示，守備、攻擊穩定度需要再提升，備戰接下來玉山盃選拔賽會再調整名單。

U18東岸聯盟棒球錦標賽是每年4月初規模最大的青棒賽事，也是各隊備戰接下來青棒選拔賽王貞治盃、玉山盃的前哨戰，許多球隊都會藉此比賽觀察球員表現、找出最佳陣容。

新北市聯隊此次以穀保家商為主體加入鶯歌工商球員組成聯隊參賽，也是新北市接下來玉山盃青棒賽代表隊的雛形，今天4強守備狀況多，加上打線掌握對方左投不理想，吞敗止步。

總教練鄭志強表示，透過此次比賽觀察，發現球員守備上很多東西沒有做好，4強比賽也是因為有些傳球、接球不穩定造成傷害，讓比分被拉開。

高雄市B隊派出左投先發也是觀察到新北市聯隊陣中左打多，鄭志強表示，攻擊方面球員比較會追打對方的壞球，也有一直提醒球員。

鄭志強也提到新北市聯隊投手戰力不錯，但攻擊守備穩定度還要提升，比賽結束過後也會再挑幾名右打者加入，選出最佳的陣容拚玉山盃。

新北市聯隊4強賽先發投手有狀況，郭宸安中繼登板投3.2局失掉2分責失分，最快球速145公里；鄭志強表示，郭宸安從進到高中後就有不錯的球速，但有點卡住，有持續提醒他訓練從傳接球開始就要全力投球，把均速提升也可以幫助其成長。（編輯：陳政偉）1130406