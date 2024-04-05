更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
運動

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕
生活

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

張峻瑋U18東岸聯盟飆155公里火球 7局無安打搶勝

2024/4/5 15:41（4/5 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽持續進行，新北市穀保家商「火球男」張峻瑋5日先發投出7局無安打比賽、飆速155公里，率隊以5比0擊敗普門中學。中央社記者謝靜雯攝 113年4月5日
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽持續進行，新北市穀保家商「火球男」張峻瑋5日先發投出7局無安打比賽、飆速155公里，率隊以5比0擊敗普門中學。中央社記者謝靜雯攝 113年4月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台東5日電）U18東岸聯盟棒球賽穀保家商火球男張峻瑋今天先發投出7局無安打比賽、飆速155公里，何品室融開轟，以5比0擊敗普門中學；張峻緯投到7局球速都沒掉讓本壘後方球探頻頻點頭。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽穀保家商預賽最後一戰與普門中學交手，穀保派出張峻瑋先發，張峻瑋開賽連抓15個出局數，直到6局面對首名打者投出觸身球保送，才讓打者踏上壘包。

張峻瑋今天用68球完投7局沒被敲出安打，投出1次觸身球保送、7次三振、無失分，最快球速155公里，但投到7局球速都還有154公里，用好表現證明自己。

穀保總教練鄭志強表示，張峻瑋投球節奏掌握很好，也懂得去思考打者會挑什麼球路攻擊，場上不會著急，靠配球讓打者打不好，也會運用變化球吸引打者揮空，雖然先前遇到一些事情，但這段時間他變得更沉穩，鼓勵他要投出更好的表現吸引球探。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張峻瑋木棒聯賽開始狀況就維持不錯，他表示上場不會想太多，就是全力表現，自評近一年最大進步是穩定度，投手丘上穩定度最重要，態度和想法也會修正，過往面對對手的挑釁會心浮氣躁，現在心情上更穩定。

穀保首棒打者何品室融先前木棒聯賽敲出3轟，今天也敲出3分砲，鄭志強表示，何品室融打擊狀況維持的很好，今年也要出來挑戰選秀，大家都知道他的打擊能力，放在第1棒用意是震攝對手，今天單場2安貢獻3分打點。（編輯：龍柏安）1130405

#張峻瑋
#穀保家商
#鄭志強
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.10