玉山盃青棒曾偉喆延長賽再見安 新北擊敗北市

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（中央社記者謝靜雯新北31日電）玉山盃青棒賽新北市隊與台北市隊鏖戰至延長賽第8局，新北市隊靠著曾偉喆再見安以3比2搶勝，陳睦衡後援2局穩守奪勝投，曾偉喆有去年U18經驗心態不同，盼帶領學弟一起拚。

113年玉山盃青棒賽新北市隊今天與台北市隊交手，新北市隊前6局打完1比2落後，7局下靠著接連安打、保送、犧牲觸擊跑回追平分，兩隊鏖戰至突破僵局制延長賽第8局，1人出局後陳睦衡獲得故意四壞保送，曾偉喆再見安幫助球隊搶勝。

新北市隊總教練鄭志強表示，今天對方台北市隊先發投手林佾葳在第一顆好球搶到後多會投指叉球，控球會落在能誘使打者出棒的位置，打者節奏有受到影響。

鄭志強提到，比賽後半段有提醒打者不要追打指叉球，可以選掉的話就會有比較好攻擊的球路，他也提到，盃賽的第一場賽事，球員們還是不夠冷靜，先前集訓時，因為天氣狀況沒能安排比較多的實戰也有影響，但是這不能當作理由。

曾偉喆是去年U18世界盃棒球賽國手，在U18投打有表現，有了去年經驗今年再拚國手選拔賽玉山盃，他表示心態不一樣，以前看著學長帶頭，今年換自己要帶領學弟一起拚。

曾偉喆也提到，今天比賽前半段有點無法掌握對方投手的球路，但一直很有信心，相信可以把分數打回來，延長賽8局從台北市隊後援投手許承恩手中敲出再見安，他透露兩人是重慶國中學長學弟，第一次對決就打學弟再見安，「是我運氣比較好。」

曾偉喆今年高三畢業，是否投入中職選秀，他表示目前還沒有決定，看玉山盃的表現後再評估。（編輯：吳協昌）1130531