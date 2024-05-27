陳睦衡維持投打二刀 是否選秀打完玉山盃再決定

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）穀保家商好手陳睦衡今天頂著新髮型出席玉山盃青棒賽記者會，此次仍將投打雙刀，自評球隊投打均衡喊話重返榮耀，至於今年畢業後是否投入選秀，他表示，打完玉山盃後才會決定。

玉山盃青棒賽將於30日開打，為今年9月在台灣舉辦的亞洲青棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊伍獲得亞青台灣隊組訓權，今天開賽記者會上，去年U18世界盃棒球賽台灣代表隊成員陳睦衡代表新北市隊出席。

陳睦衡去年U18世界盃投打表現俱佳，今年畢業走向備受關注，他表示，每個階段都有想做的事情，現階段先把玉山盃打完，再評估之後的事情。

陳睦衡是投打二刀好手，他表示，今年玉山盃應該還是以打者為主，但也會準備後援登板投球。今天記者會頂著超短小平頭造型，他笑說，之前剪這個髮型都會打比較好，前一陣子狀況沒有這麼好，可能也是剛好在調整階段，換個髮型希望可以越打越好。

今年新北市隊以穀保家商為主體，加入鶯歌工商球員組成聯隊參賽，陣中陳睦衡、曾偉喆、林鉑濬都是去年U18代表隊成員，陳睦衡自評球隊投打跑守都很均衡，是很全面的球隊。

去年U18世界盃棒球賽在台灣舉行，今年亞洲青棒錦標賽也在台灣，陳睦衡力拚連2年國手資歷，他表示，在台灣打國際賽很熱血，喜歡有很多球迷的感覺。（編輯：張雅淨）1130527