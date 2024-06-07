蔡琞傑職棒球場開轟增信心 玉山盃4強吞敗下次討回

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）玉山盃青棒賽新北市隊4強與桃園市隊交手，新北市隊蔡琞傑敲出高中生涯第2轟，但球隊以3比5吞敗止步；蔡琞傑表示可以在職棒等級球場開轟很開心，沒贏球很可惜下次討回來。

113年玉山盃青棒賽新北市隊4強與桃園市隊交手，桃園市隊3局上靠著柯敬賢3分砲取得領先，4局下新北市隊蔡琞傑2分砲帶起追分氣勢，新北市隊一度3比3扳平比數，但牛棚沒能守成，吞敗4強止步。

蔡琞傑表示，去年在金龍盃也曾開轟，但是在比較小的球場，今天可以在職棒球場天母棒球場開轟很開心；面對桃園市隊先發投手吳祉恩，蔡琞傑表示，過去對戰打得不好，今天再度碰頭隊友也彼此鼓勵，不要想得太困難、平常心面對。

蔡琞傑目前雖然看起來身形單薄，但被看好是有中長程火力能力的打者，蔡琞傑自評高中階段長打有變多，打擊要求把球擊確實、動作做好。

今天敲出2分砲，蔡琞傑表示開轟幫助球隊把氣勢拉回來，也提振打擊信心，可惜最後球隊沒有贏球，「下次再討回來。」

新北市隊今天先發投手曾偉喆投4局挨1轟，失掉3分都非責失分、無關勝敗，林鉑濬中繼投1.1局被敲3支安打，失掉2分責失分、承擔敗投。（編輯：陳政偉）1130607