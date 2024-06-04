鄭品紳玉山盃展現企圖奪勝投 感謝學長陳睦衡照顧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北4日電）玉山盃青棒賽高雄市隊高一投手鄭品紳展現企圖心，一直向教練自請想登板，今天中繼投1.2局無失分奪下勝投。鄭品紳透露前一場想對新北，有個原因是想對決很照顧他的國中學長陳睦衡。

高雄市隊昨天與新北市隊交手吞敗、落入敗部，今天與台東縣隊交手，高雄市隊4局換上高一投手鄭品紳接替登板，總計用27球投1.2局，僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，最快球速140公里，球隊以5比0搶勝，鄭品紳為勝投。

鄭品紳雖然才高一但是球隊十分看好的潛力投手，控球精準，剛升上高中球速約132公里，目前最快球速進步到141公里，除了直球外還有滑球、指叉球。

高雄市隊總教練洪榮宏表示，鄭品紳企圖心很好，昨天與新北交手就一直請命上場投球，說他不想要輸，此批聯隊中有7名高一球員都不錯，打者的手眼協調好。

鄭品紳透露，昨天一直想登板，其中一個原因是想對決大兩屆的國中學長陳睦衡。他表示，陳睦衡很照顧他，會送他手套，還在國中時陳睦衡回母校都會教他投球機制。

鄭品紳表示，高一就進到聯隊一開始多少有壓力，但因為有滿多同屆同學，後來有調適的比較好，認為這批聯隊凝聚力很好，平時球隊例行靜坐時，也會回想需要再調整的地方。（編輯：張雅淨）1130604