歐力士GM肯定台灣球員能力高 對陳睦衡亞青印象深

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）歐力士猛牛隊簽下台灣18歲投手陳睦衡，球團總經理（GM）福良淳一表示，亞青看到陳睦衡對日韓投印象深刻；今年日職球隊簽下多名台灣好手，福良淳一表示，明顯感受到台灣球員能力高。

投手陳睦衡在今年亞洲青棒錦標賽投出好表現，獲得多支美日職球隊青睞，最終選擇加盟日職歐力士猛牛隊，今天在台灣舉行加盟記者會。

歐力士隊球團總經理福良淳一表示，之前就有聽過陳睦衡的名字，但實際看陳睦衡投球是在今年的亞青，看陳睦衡對日本、韓國登板表現，有很好的身體素質、直球品質很好，變化球還可以有成長的空間。

陳睦衡表示，國際賽的經驗是很重要的養分，高中國內盃賽不會有這麼多球迷、關注度也不大，但國際賽很多人關注，心態上的調整，如何保持平常心都很重要，還能看各種類型的選手，更知道怎麼應對。

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近年日職簽下許多台灣球員，今年有東京養樂多燕子隊投手徐翔聖、讀賣巨人隊投手黃錦豪、樂天金鷲隊投手蕭齊、福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋，還有歐力士隊簽下陳睦衡。

福良淳一表示，明顯感受到台灣球員能力高，希望簽下台灣好手培養，也對歐力士隊的養成有自信，有很好的環境設備和優秀的教練團，但認為陳睦衡還年輕，不會太急著幫他設定目標、要求他馬上有好表現，希望逐步養成。（編輯：李亨山）1131202