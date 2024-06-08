曾偉喆玉山盃季軍戰3安3打點 球探評投打各有優勢

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）玉山盃青棒賽季軍戰新北市隊投打二刀曾偉喆今天以打者身分出賽，敲3安貢獻3分打點，在球探眼中曾偉喆投打都有優勢，曾偉喆自評今年更穩定成熟，接下來會認真思考畢業走向。

113年玉山盃青棒賽新北市隊陣中來自鶯歌工商打者曾偉喆投打有表現，昨天4強先發對桃園市隊擔任先發投守，投4局被敲2支安打，包括柯敬賢的3分砲，但失掉的3分都不是責失分，球隊4強輸球，曾偉喆無關勝敗。

今天季軍戰曾偉喆先發打4棒、守一壘，1局下敲出安打送回球隊第1分，3局下敲出安打再送回2分，5局下敲出個人單場第3支安打，今天單場3打數敲出3支安打、貢獻2分打點，打擊表現也很亮眼，幫助球隊以5比1擊敗彰化縣隊奪下季軍。

曾偉喆去年首度入選U18世界盃棒球賽國手，今年再度拚玉山盃，自評心態更穩定成熟，去年表現不好得失心會比較重，今年知道怎麼調整。

曾偉喆一直維持投打二刀，在球探眼中也是投打各有優勢，曾偉喆在年初高中木棒聯賽投球飆出生涯最速150公里，有球速優勢、投球動作不錯，球的品質好；打擊方面安打穩定輸出，也有開轟能力，被評價就揮棒型態來看，是有機會養成長打型的打者。

曾偉喆表示，投球和打擊都有興趣，自評此次玉山盃投打表現都符合預期，有做到自己設定的目標，打完玉山盃後會認真考慮要投入選秀還是等待旅外機會。

曾偉喆鶯歌工商的好友徐翔聖加盟日職東京養樂多燕子隊，隊友林鉑濬也預計明年展開旅美生涯，曾偉喆表示，每個人的目標不同，不會特別著急，「一起加油。」（編輯：陳政偉）1130608