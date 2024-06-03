玉山盃曾偉喆先發好投率新北搶勝 球探關注當警惕

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（中央社記者謝靜雯新北3日電）玉山盃青棒賽新北市隊今天與高雄市隊交手，新北市隊先發投手曾偉喆用球數精簡，用63球投5局無失分，率隊以3比0搶勝；曾偉喆登板是球探關注焦點，他不當壓力反而當警惕更謹慎面對比賽。

113年玉山盃青棒賽勝部賽事新北市今天與高雄市交手，新北市隊2任投手都是去年U18世界盃棒球賽國手，曾偉喆首局用9顆球讓打者3上3下，2局下也沒讓對手上到壘包，3局下雖被敲出安打、但穩守不失分。

5局下續投1人出局後連續投出2次四壞保送，但沒讓高雄市延續攻勢，今天總計用63球投5局，僅被敲出1支安打，投出4次三振2次保送、無失分，奪下勝投。

新北市隊6局下換上連2屆U18世界盃國手林鉑濬登板，後援投2局沒被敲出安打，投出3次三振，球隊內測得最快球速151公里。

新北市隊開賽把握機會搶分，靠著保送、犧牲觸擊、林鉑濬關鍵安打先馳得點，再靠著盜壘、失誤跑回第2分，6局上陳睦衡率先敲出安打、犧牲觸擊推進，再靠著保送、方紹齊代打二壘打多添1分保險分，順利搶勝。

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新北市隊總教練鄭志強表示，觀察過去曾偉喆投到超過50顆球速會下滑，但近期控制能力成長，對聯隊戰力有很大的幫助，賽前也有情蒐高雄市打者積極攻擊第一球，曾偉喆今天搶好球數效率佳，也節省用球數。

今天新北市與高雄市比賽，三重棒球場本壘後方2樓看台也聚集美、日、中職球探，曾偉喆登板紛紛拿起測速槍紀錄，曾偉喆表示，已經開始習慣球探觀賽，不會覺得有壓力，大家都是在做自己的工作，也要盡好球員的本分，球探關注當成警惕，要更謹慎面對每場比賽。（編輯：李亨山）1130603