玉山盃新北市林鉑濬投打俱佳 挑戰連3年青棒國手

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（中央社記者謝靜雯新北3日電）玉山盃青棒賽新北市隊今天與高雄市隊交手，連2屆U18世界盃國手林鉑濬攻守有表現，開賽敲安送回團隊第1分，後援2局150公里速球連發率隊以3比0搶勝，挑戰高中3年都當國手。

113年玉山盃青棒賽新北市隊今天與高雄市隊交手，新北市隊林鉑濬先發打3棒、指定打擊，1局上得點圈有人時適時安打送回球隊第1分，再靠著滾地球推進、盜壘、失誤跑回團隊第2分。

林鉑濬今天比賽6局下接手後援，用20球投2局沒被敲出安打，投出3次三振、無失分，隊內測得最快球速151公里，幫助球隊守住勝利，有救援成功。

林鉑濬在玉山盃開打前集訓階段扭傷腳，他表示，腳的傷勢已不會影響投球，但還是需要再訓練恢復肌力，今天登板感覺也比前一場好，有放慢一點節奏、讓加速點不要過早，輕鬆一點投球，順順丟感覺球的尾勁不錯。

林鉑濬高一就入選U18世界盃棒球賽台灣代表隊，去年再度當U18國手，連2年當U18國手難得，去年U18世界盃投打出賽有表現，今年力拚亞洲青棒錦標賽國手，挑戰高中連3年當國手目標。

林鉑濬幾乎確定將旅美發展，就等正式與美職球隊簽約，畢業後將先到大學磨練，順利的話明年就能展開旅美生涯。（編輯：張雅淨）1130603