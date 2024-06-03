玉山盃青棒谷懿書延長賽穩守 率南投擊退彰化

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（中央社記者謝靜雯新北3日電）玉山盃青棒賽南投縣今天一路落後7局下靠著失誤扳平比數，延長賽8局上投手谷懿書穩守不失分、8局下曾冠倫再見安，率隊以2比1擊敗彰化縣；南投縣教練陳韋誠稱讚谷懿書表現超乎預期。

113年玉山盃青棒賽南投縣隊今天與彰化縣隊交手，南投縣隊前6局打完0比1落後，7局下靠著保送、犧牲觸擊、安打、失誤跑回追平分。

兩隊7局打完1比1僵持不下，延長賽突破僵局制8局上，南投縣隊後援投手谷懿書穩守沒有掉分，8局下南投縣隊靠著犧牲觸擊、故意四壞保送、曾冠倫再見安打搶下勝利。

南投縣隊教練陳韋誠表示，今天比賽前半段打得比較悶，有一直提醒球員專注場上、把該做的東西做好，今天先發投手4局沒有投完就換下來，主要是觀察到體力有點下滑，投球動作變形，所以提前換上後援投手谷懿書。

陳韋誠表示，谷懿書算是球隊第2號投手，穩定性好，除了直球外還有曲球、指叉球，指叉球今天狀況不錯，能有效製造打者揮空。

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谷懿書今天後援投4.2局被敲出3支安打，投出4次四死球保送、5次三振，無失分奪下勝投；谷懿書透露過去很少投這麼緊張的場面，比賽前半段雖然落後，但一直很有信心可以搶下勝利，大家準備了很久，比賽還沒結束都不能放棄、要拚到最後。

今年高二的谷懿書國小就有練投手，但後來因為手不舒服休息了一段時間、改擔任外野手，目前還是投打都有練，但他對打擊更有信心；因為超齡，此次是谷懿書最後一次打玉山盃，希望不留遺憾全力拚。（編輯：張雅淨）1130603