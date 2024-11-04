蕭齊加盟樂天金鷲背號選197 喊話未來盼助隊奪日本一

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）身高197公分的巨投蕭齊加盟日職樂天金鷲隊，今天在日本舉行加盟記者會，蕭齊選擇與身高一樣的197當作背號，期許自己未來能成為幫助球隊奪下「日本一」的投手。

蕭齊具身材優勢，就讀穀保家商期間一直都是教練團極力培養的投手戰力，高中時期最快球速就可投到152公里，畢業後選擇拚旅外機會，有多支美、日職球團接觸談約，最後確定與日職樂天金鷲隊簽下育成球員合約。

樂天隊今天在日本替蕭齊舉行加盟記者會，簽下複數年合約。蕭齊透露，學生時期看日本漫畫「棒球大聯盟」，對於甲子園有憧憬，一直想著希望有機會能到日本打球。

蕭齊也霸氣喊話，希望透過每天的練習累積實力，有天能夠成為幫助球隊奪下日本職棒總冠軍（日本一）的投手戰力。（編輯：張雅淨）1131104