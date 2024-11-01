陳睦衡加盟歐力士記者會秀日文 想對決萬波中正

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北1日電）18歲投手陳睦衡加盟日職歐力士猛牛隊，今天在日本舉行記者會，陳睦衡開口先用日文自我介紹，棒球生涯雖有過傷勢，他感謝當時的自己有堅持，被問起想要對決的球員，點名火腿隊萬波中正。

今年從穀保家商畢業好手陳睦衡，業餘時期能投能打，今年亞洲青棒錦標賽以投手身分出賽，奪下賽會最佳防禦率、最佳勝率、明星隊最佳先發投手3獎，是台灣奪冠功臣之一。

陳睦衡國際賽舞台投出身價、證明自己，也確定與歐力士猛牛隊簽約，將展開旅日生涯，今天球團替陳睦衡舉行記者會，陳睦衡正式披上背號017號球衣加盟。

陳睦衡記者會開口先小秀一段日文自我介紹，接著提到，當時多隊球團接觸，選擇歐力士的理由，知道歐力士是很好的球隊，常常可以打入季後賽，在談約過程中展現誠意、讓他很心動，非常興奮可以加入，期待為球隊效力。

陳睦衡介紹自己的武器球為指叉球，最快球速152公里，優點是心態上很穩定，在投手丘上不會有太大的心情起伏。

陳睦衡業餘時期是投打二刀好手，被問起二刀發展的可能，他則表示，如果有機會也會努力；而被問起對效力美職洛杉磯道奇隊二刀流好手大谷翔平看法，他則表示，大谷翔平是很好的選手，也很有自己想法，相信好的選手就有機會在世界舞台發光。

球員生涯也曾遇過傷勢，陳睦衡提到，「很開心當時有堅持下去，朝著職棒目標努力，也謝謝爸媽、教練一直的支持。」

歐力士隊女性球迷多，被問起希望球迷如何稱呼他，陳睦衡笑說，沒有什麼綽號，叫他「陳」、「睦」或者「衡」單字都可以；明年球季目標增強身體素質，健康打完整季。（編輯：陳政偉）1131101