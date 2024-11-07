日職軟銀簽下台灣火球男張峻瑋 年輕好手旅日潮

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）日本職棒福岡軟銀鷹隊今天正式宣布簽下來自台灣的18歲投手張峻瑋，這是今年第5名加盟日職球隊的台灣新秀，他透過球團表示，能加入軟銀感到非常榮幸，會努力盼早日上一軍。

之前就有消息傳出，張峻瑋將以育成身分加入軟銀鷹隊，今天軟銀正式宣布簽下張峻瑋，作為育成選手、背號153。根據日本媒體報導，張峻瑋擁有最快156公里的火球，是台灣新世代的未來之星。張峻瑋是自徐翔聖、黃錦豪、陳睦衡、蕭齊以來，今年第5個闖日職的台灣新秀。

張峻瑋透過軟銀球團表示，「能夠加入擁有悠久歷史且強大的軟銀，我感到非常榮幸，從今以後我會珍惜每一天，會朝著早日上到一軍的目標而努力，請大家多多支持我。」

18歲「火球男」張峻瑋在去年U18世界盃棒球賽對美國投出國際賽代表作、證明身手，複賽先發投6.1局無失分、飆速154公里，率隊搶勝；今年高中畢業後，選擇拚旅外機會，沒有投入中職選秀，今年也有入選U23世界盃棒球賽代表隊。（編輯：陳政偉）1131107