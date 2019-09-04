林樺慶改善投球協調問題 忘掉過去重新開始

中職Lamigo桃猿投手林樺慶（圖）4日升一軍，他表示，主要是投球動作協調出問題，不過已改善很多，會忘掉過去的事情，重新開始。中央社記者楊啟芳攝 108年9月4日

（中央社記者楊啟芳桃園4日電）中職Lamigo桃猿投手林樺慶今天升一軍，相較前2年在一軍先發輪值，今年因狀況不佳在二軍，他表示，主要是投球動作協調出問題，不過已改善很多，會忘掉過去的事情，重新開始。

林樺慶前2年為桃猿第5號先發投手，其中2017年出賽20場含18先發，拿下6勝4敗，防禦率5.25。不過林樺慶今年狀況不佳，在一軍只出賽1場，是在5月26日對富邦悍將先發3.2局，被敲4支安打，投2次保送，失4分含3責失。

到了球季末，林樺慶得到第2次升一軍的機會，他坦言，今年確實狀況沒像之前這麼好，主要是投球動作沒有像以前協調，「是比以前有力，但用到不對的地方出力，投球是很細微的動作，也是連動性的東西，一個環節出不來，就會造成很多影響。」

林樺慶本季在二軍會積極與教練分享、討論，然後慢慢找感覺，雖然曾經有表現好的時候，不過他說：「不用去想過去怎麼樣，就把過去的事情當成一個故事，把握現在做到最好，也是新的開始，每天都在嘗試新東西。」

從去年季末開始出現投球動作的問題，經過一年的調整，林樺慶表示，已經改善很多，雖然狀況還是時好時壞，但他說：「不要去害怕失敗，這只是一個過程，在職棒不是只有技術，心態也是很重要。」

林樺慶不因狀況不好而感到消極，他表示，與其想著不好的東西、自己的缺點，不如多抱持正面想法，不能忘記自己的優勢在哪裡，「沒有人是完美的，如果被打爆了，再繼續練就好，重點是每天來球場都要有收穫。」（編輯：吳協昌）1080904