張奕相隔2週再先發 4.2局挨轟吞敗很懊惱

（中央社記者謝靜雯台北4日電）旅日歐力士隊投手張奕休息約2週後一軍先發，今天與西武隊交手，總計投4.2局失掉3分（1分責失分）、挨1轟，球隊以2比10吞敗。張奕吞下近期2連敗，沒幫助球隊拿勝很懊惱。

張奕上一場先發出賽為8月22日對軟銀，那場比賽投4.2局被敲4支安打，投出4次保送，失掉3分責失分，球隊輸球，張奕吞下日職一軍生涯首敗；相隔約2個禮拜，他今天再度扛先發，與西武隊交手。

張奕首局面對首名打者秋山翔吾就被敲出中外野方向二壘打，1人出局後投出保送，接著連抓2個出局數，力守不失分，2局被外崎修汰敲出陽春砲掉分，2人出局後再被敲出安打，接著讓打者敲出左外野方向飛球出局，沒有擴大失分危機。

張奕3、4局回穩，僅讓打者靠著保送上壘，5局再遇亂流，隊友守備沒有幫忙，首名打者金子侑司靠著游擊手失誤上壘，張奕被敲出右外野方向安打，接著讓打者敲出投手方向滾地球出局，壘上跑者跑回1分，再被森友哉敲安、中村剛也高飛犧牲打掉分，5局沒有投完、提前退場。

張奕今天總計用82球投4.2局，被敲5支安打包括1發陽春砲，投出2次三振、2次保送，失掉3分（1分責失分），賽後防禦率4.50，最快球速149公里，吞下本季第2敗。

張奕對今天的表現不太滿意，他提到狀況其實不算很差，但多讓自己處於球數落後的不利情況，身為先發投手沒能有效的拉長投球局數很懊惱。（編輯：黃世雅）1080904