宋家豪壘上有人登板飆三振 連8場無失分

（中央社記者楊啟芳台北5日綜合報導）日職樂天台灣投手宋家豪今天在福岡巨蛋對軟銀的比賽，第6局2出局時登板飆三振，連8場無失分；巨人的陽岱鋼則是第9局代打，靠著失誤上壘，不過巨人苦吞5連敗。

軟銀在1局下靠著牧原大成、德斯潘耶（Alfredo Despaigne）接連敲安打，先馳得點攻下1分。5局上樂天的渡邊佳明敲安打後，茂木榮五郎選到保送，藤田一也再敲出安打，帶有1分打點，追平比數。

不過5局下軟銀的高谷裕亮轟出陽春全壘打，再度超前比分；6局下2出局後，內川聖一、松田宣浩接連敲二壘安打，軟銀再添1分，接著樂天投手換上宋家豪，先對今宮健太敬遠，再三振掉有全壘打演出的高谷裕亮，化解危機。

總計宋家豪用5球投0.1局，沒有被敲安打，連續8場出賽無失分，目前防禦率2.70。雖然8局上樂天的布賴希（Jabari Blash）轟出陽春砲，追回1分，不過終場軟銀還是以3比2擊退樂天。

讀賣巨人在東京巨蛋對中日龍的比賽，陽岱鋼沒有先發。7局下巨人靠著葛瑞羅（Alex Guerrero）敲陽春砲，及丸佳浩的高飛犧牲打，攻下2分；不過8局上中日一、三壘有人時，石垣雅海、福田永將都敲二壘安打，攻下3分。

9局下巨人最後反攻機會，陽岱鋼上場代打，利用對方失誤上壘，不過巨人仍無法攻下分數，終場中日以3比2奪勝，巨人系列戰遭橫掃，已吞5連敗，陽岱鋼目前打擊率2成88。（編輯：吳協昌）1080905