世界盃足球資格賽 中華1比2惜敗約旦

（中央社記者龍柏安台北5日電）上半場就被進了2球，中華男足靠著陳柏良與溫智豪的絕妙搭配，在下半場第81分鐘總算突破對手防線、風光破門，可惜此後沒能繼續進球，終場以1比2惜敗約旦。

2022卡達世界盃足球亞洲區資格賽第2輪首役，今晚7時10分在台北田徑場開踢，就算下起大雨，仍有超過5500名球迷進場力挺，地主中華隊也踢出一場精彩比賽，雖沒能擊敗對手留下勝利，卻是隊史3度與約旦交鋒以來，首次有進球紀錄。

上半場踢完就背負著2球落後，中華隊沒放棄，在第81分鐘陳柏良從右路盤帶，突然後傳給無人看守的隊友，溫智豪接獲妙傳後毫不猶豫起腳攻門，破門後現場球迷爆出歡呼聲，一吐落後大半場的鬱悶之氣。

比賽結束後，中華男足英國籍教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）坦言，他的願景是希望創造出一支能夠帶給球迷希望，且在高強度的比賽中有競爭力的球隊，他很高興這些球員都做到了。

不過接下來他話鋒一轉，提到對手的第1顆進球，有越位嫌疑，當下他也有向裁判提出抗議，可惜裁判並沒接受，而中華隊門將潘文傑也說：「我看過回放，第1顆失球對手的確有越位嫌疑。」

約旦在開賽第19分鐘與37分鐘各進1球，不過第2顆進球對中華對而言更是重傷害，當時對方門前橫傳，潘文傑撲出阻斷傳球，沒想到球卻彈到約旦前鋒沙爾罕（Ahmad Sameer Saleh）腳下，他輕鬆起腳破門。

談到那一球，潘文傑有些無奈，但他強調「這就是比賽的一部分」。他表示，雨天比賽，球非常濕滑，最保險的方式就是把球打出去，「如果沒接好，球可能會落在禁區，那導致失球的機會將更高」。

雖然主場首戰沒能奏捷，不過球隊9月10日將在主場再戰尼泊爾，蘭卡斯特坦言，經由這場比賽，他相信球員會更有自信面對接下來的比賽。（編輯：唐聲揚）1080905