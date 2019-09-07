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世界馬拉松泳賽10公里 長竿餵食補體力

最新更新：2019/09/07 18:25

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）FINA世界馬拉松游泳系列賽南投站今天在日月潭進行，選手須游泳10公里，體力負擔不小，因此由工作人員持長竿遞補給品給水中選手，出現台灣其他泳賽罕見的「長竿餵食」情景。

FINA世界馬拉松游泳系列賽南投站今天在日月潭伊達邵碼頭登場，吸引澳洲、巴西、捷克、荷蘭、法國、德國、香港、義大利、哈薩克、新加坡、台灣等11國共43名男女選手參加，競逐年度積分及獎金。

根據南投縣政府資料，比賽結果男子組由澳洲選手斯洛曼（Nick Sloman）以1小時56分31.2秒奪冠；女子組由巴西女將古尼雅（Ana Marcela Cunha）以2小時2分37.6秒封后；台灣好手卓承齊則以1小時56分42.6秒獲得男子組第8名。

南投縣副縣長陳正昇說，縣府4年前開始爭取舉辦這項全球只有9站的公開水域馬拉松游泳競技賽，透過中華民國游泳協會等多個單位努力，並經過去年試辦，今年終於成功讓南投縣日月潭成為FINA世界馬拉松游泳系列賽第8站，且至少將連續3年在日月潭舉辦。

潭面規畫長方形賽場，單圈2公里，選手須繞5圈才能完賽，由於游泳10公里對體力負擔大，選手也需要營養及水分補給，因此由工作人員手持長竿遞給選手，出現台灣其他泳賽罕見的「長竿餵食」情景。

「FINA世界馬拉松游泳系列賽」（FINA Marathon Swim World Series）為國際游泳總會主辦的10公里長泳賽事，2019年在全球共舉辦9站賽事，南投縣日月潭為第8站，也是台灣首次辦理FINA授權的正式賽事。（編輯：黃世雅）1080907

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