角力世錦賽張惠慈遭淘汰 陳玟陵靜待復活賽

（中央社記者黃巧雯台北19日綜合報導）台灣角力女將張惠慈今天在世界成人角力錦標賽女子76公斤量級復活賽首戰以6比11不敵地主哈薩克選手，而陳玟陵則在首輪資格賽以3比12吞敗，將等待復活賽機會。

世界成人角力錦標賽為2020東京奧運角力資格賽之一，14日至22日在哈薩克阿斯塔納登場，而世錦賽各量級都有6張奧運門票，只要順利闖進4強，就篤定搶下奧運門票，即使提前出局，但若能獲得敗部復活賽的機會，同樣有機會爭奪奧運入場券。

張惠慈昨天從首輪資格賽、16強賽，連闖2關，關鍵8強戰，張惠慈強碰擁有4屆世錦賽金牌的美國名將格雷（Adeline Maria Gray），以0比10吞敗，但靠著格雷闖進決賽，張惠慈獲得復活賽的機會。

張惠慈復活賽首戰對戰2016里約奧運銅牌、地主哈薩克選手賽斯迪寇娃（Elmira Syzdykova），可惜仍以6比11敗陣，無緣銅牌戰，也與奧運門票擦身而過。

陳玟陵過去曾在哈薩克舉行的奧運角力亞洲區資格賽，獲得2016里約奧運入場券，也是中華隊首名女子奧運角力國手，但在里約奧運首戰中途因傷退賽，這次再度重返哈薩克，參加女子68公斤量級，首輪以3比12不敵地主哈薩克女將凱茲優琳娜（Irina Kazyulina）。

不過，如果凱茲優琳娜接下來能闖進決賽，陳玟陵就能獲得復活賽資格，仍有機會搶下奧運門票。（編輯：張雅淨）1080919