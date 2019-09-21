張育成終結小低潮 揮出長打帶動攻勢

（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）美國職棒克里夫蘭印地安人今天在主場5比2擊敗費城費城人，台灣好手張育成連3場安打掛零之後，今天揮出強勁的二壘安打，幫助球隊保住勝果。

大聯盟例行賽最後一個多星期，爭搶外卡資格的印地安人今天靠著先發投手畢伯（Shane Bieber）7.1局失2分壓制，新秀麥卡多（Oscar Mercado）兩次建功，取得對費城人3連戰的第一場，最近5連勝。

張育成這場比賽擔任第8棒、三壘手，前2次上場打擊分別是內野滾地、三振。

7局下第3次打擊時，張育成相中休斯（Jared Hughes）一記147公里的伸卡球，打成中外野方向的強勁飛球，擊球速度達160公里。

費城人中外野手海斯利（Adam Haseley）跳起來，用手套碰觸到這顆球，但最終沒能確實接住，球落了下來。

張育成站上二壘，紀錄組一度認定是外野手失誤，後來改判為二壘安打。

當時印地安人4比2領先，張育成7局下站上二壘之後，靠著麥卡多的安打護送之下，回到本壘得分，這也是他本季第7次的得分紀錄。

張育成這場比賽除了打擊有所發揮，在三壘的守備也很穩當，幾度接下險球，化解對方攻勢。

張育成有了這二壘安打進帳，也終結了最近3場比賽的小低潮，挽回了一度掉到1成93的打擊率。本季累計出賽21場，敲出12支安打，包括2支二壘安打、1支三壘安打、1支全壘打，打擊率2成。（編輯：馮昭）1080921