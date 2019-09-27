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林孝程追平三壘安加再見保送 味全龍逆轉台南市

最新更新：2019/09/27 17:33

（中央社記者楊啟芳台北27日電）中華職棒味全龍隊今天在斗六棒球場交手台南市成棒隊的交流賽，龍隊雖然兩度處於落後，不過9局下靠著林孝程敲追平2打點三壘安打，加上再見保送，以6比5逆轉奪勝。

台南市隊2局上展開攻勢，龍隊先發投手蔡明憲被黃玉璽、羅昶煜敲安打後，發生投手犯規，形成二、三壘有人，接著吳家輝擊出1打點滾地球，不過就此止住失分。

龍隊4局下進行反攻，張政禹敲安打後，下一棒川崎宗則雖然擊出滾地球出局，不過有推進效果，之後歐晉再敲安打，追平比分，接著高淮安、陳震洋接連敲二壘安打，再攻下2分，形成3比1領先。

5局上龍隊投手換上剛棄打從投的劉家愷，被敲二壘安打後，又接連投出2次保送、1次觸身球，丟掉1分，接著投出三振，再被擊出1打點滾地球，最後再送出三振，雙方形成3比3平手。

台南市隊7局上靠著觸身球，以及王于文、黃玉璽的安打，攻下1分超前，羅昶煜再擊出1打點滾地球。

不過9局下龍隊最後反攻，隊長林旺衛敲二壘安打後，魏全選到保送，林孝程再敲深遠三壘安打，帶有2分打點，追平比數，之後劉基鴻、曾傳昇都獲敬遠保送，李凱威再選到再見保送，以6比5逆轉奪勝，目前交流賽戰績3勝1敗。（編輯：張芷瑄）1080927

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