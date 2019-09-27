桃猿王溢正好投奪第12勝 獅古林睿煬初登板吞敗

中職統一獅隊新秀古林睿煬（前）27日生涯初登板對戰Lamigo桃猿隊，投5局失3分，終場由桃猿以6比1獲勝，古林睿煬吞下敗投。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年9月27日

（中央社記者楊啟芳台北27日電）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對統一獅，獅隊新秀古林睿煬生涯初登板，投5局失3分吞敗；桃猿則是王溢正繳出5局好投，以6比1獲勝，王溢正奪本季第12勝。

獅隊今天派出古林睿煬生涯初登板，他是去年季中選秀獅隊第1指名，不過1局上就被林泓育轟出2分全壘打；2局上一壘手鄧志偉發生接球失誤後，詹智堯敲二壘安打帶有1分打點，桃猿形成3比0領先。

6局下獅隊蘇智傑從蘇俊璋手中轟出本季第27發全壘打，獅隊追回1分，蘇智傑也僅落後全壘打排行榜第1名的朱育賢1支。

8局上桃猿再靠著劉時豪敲出2分砲，也是本季首轟，拉開比分差距，9局上陳俊秀敲1打點二壘安打，終場就以6比1擊退獅隊，桃猿全年勝率與第1名富邦悍將拉近，僅剩0.5場勝差。

古林睿煬本季在二軍出賽15場含14場先發，拿下4勝7敗，防禦率4.55。生涯一軍初登板用98球主投5局，被敲5支安打，包含1發全壘打，投3次保送、6次三振，失3分含2分責失，吞下敗投。

單場MVP由桃猿先發投手王溢正拿下，用72球主投5局，僅被敲出1支安打，投2次保送、3次三振，無失分，奪本季第12勝，與羅力並列勝投排行榜第2名，次於隊友李茲的14勝。（編輯：唐聲揚）1080927