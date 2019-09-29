全運會聖火引燃 獨步埤塘引燃雷射光束

108年全國運動會聖火引燃典禮29日晚間在桃園市中壢區青塘園舉行，桃園市長鄭文燦從母火座將聖火引出，他表示，桃園市府有信心扮演好地主角色，讓全運會盡善盡美。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年9月29日

（中央社記者邱俊欽桃園29日電）108年全國運動會聖火引燃典禮今晚在桃園市中壢區青塘園舉行，聖火選擇在埤塘中引燃，並藉由雷射光束，突顯桃園珍貴的景觀特色，聖火隨即從桃園出發，展開全台傳遞任務。

桃園市長鄭文燦晚間出席在中壢區青塘園舉行的「108年全國運動會聖火引燃典禮」。鄭文燦從母火座將聖火引出後，交由體育署長高俊雄等人手執副火炬，再交接給大會聖火隊，也宣布108年全國運動會聖火隊正式出發。

鄭文燦表示，108年全國運動會10月19日到24日登場，於45個競賽場地舉行34類競賽，屆時將有上萬名運動菁英、數千名裁判、貴賓齊聚桃園，今天特別選在青塘園舉行聖火引燃典禮，獨步全台在埤塘中引燃聖火，突顯桃園珍貴的埤塘景觀特色；典禮中也發出雷射光束射向天際，象徵桃園正光速前進，如同耀眼的星星，希望帶給國人不一樣的全運會。

鄭文燦說，108年全運會可說是2020東京奧運的前哨戰及熱身賽，所有選手都將拿出最好的實力爭取榮耀，桃園市府也有信心扮演好地主角色，讓全運會盡善盡美，也讓選手及隊職員看見桃園的友善、熱情、貼心及細緻。

桃園市政府體育局表示，今年全運會聖火炬的素材及造型以桃園在地祥儀企業製造的工業級積木打造而成，採用108全運會主視覺的5色視覺延伸，象徵著運動員自我突破的精神，同時也展現桃園多元文化特色；聖火隊將以桃園為起點，逆時針方向繞行全台，為期19天的全台聖火傳遞活動，預計10月18日下午回到桃園市立田徑場進行安座儀式，祈求聖火保佑全國運動會圓滿成功。（編輯：李錫璋）1080929

108年全國運動會聖火引燃典禮29日晚間在桃園市中壢區青塘園舉行，現場演出精彩舞龍表演，相當吸睛。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年9月29日

108年全國運動會聖火引燃典禮29日晚間在桃園市中壢區青塘園舉行，現場並施放煙火，光彩奪目。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年9月29日