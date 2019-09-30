田徑世錦賽女子100公尺決賽 佛瑞塞普萊斯奪金[影]

32歲的佛瑞塞-普萊斯29日在卡達首都杜哈進行的田徑世錦賽女子100公尺決賽中，以10秒71成績奪下金牌。（圖取自facebook.com/WorldAthleticsClub）

（中央社杜哈29日綜合外電報導）世界田徑錦標賽女子100公尺決賽結果今天出爐，牙買加短跑女將佛瑞塞-普萊斯以10秒71的成績勇奪金牌，這也是她生涯在世錦賽女子100公尺項目所拿下的第4面金牌。

32歲的佛瑞塞-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）今天在卡達首都杜哈（Doha）進行的田徑世錦賽女子100公尺決賽中，以10秒71成績奪下金牌。

英國短跑女將艾薛爾-史密斯（Dina Asher-Smith）則以10秒83屈居銀牌，象牙海岸選手塔洛（Marie-Josee Ta Lou）以10秒90取得銅牌。

佛瑞塞-普萊斯曾分別在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運奪得女子100公尺項目金牌。

佛瑞塞-普萊斯今天拿下金牌後，目前她在世界田徑錦標賽的金牌數來到8面，其中4面金牌都是在女子100公尺項目奪得（2009年、2013年、2015年、2019年）。（譯者：陳彥鈞）1080930