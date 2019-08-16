備戰田徑世錦賽 中華代表隊赴日靜岡移訓

（中央社記者龍柏安台北16日電）為了備戰9月底登場的世界田徑錦標賽，中華田徑代表隊今天啟程前往日本靜岡，進行一個月移地訓練，中華田協理事長葉政彥除期許選手移訓能收得成效，也盼此行一切順利。

這是中華田徑代表隊第3度前往日本靜岡移訓，國家隊總教練孫念祖透露，中華隊預計於9月17日返台，回台後約有一半成員將參加9月19日登場的台北市秋季盃，做為檢驗移訓成效的測驗賽。

今年世界田徑錦標賽在9月27日於卡達登場，目前已達參賽標準的，包括亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村、「台灣最速男」楊俊瀚、400公尺跨欄名將陳傑、台灣110公尺跨欄好手陳奎儒及馬拉松女將曹純玉等人。

有趣的是，今年亞洲田徑錦標賽，也同樣在卡達舉行，今年曾在亞錦賽跑出48秒92、生涯最佳紀錄摘銀的陳傑，期許世錦賽重返這熟悉場地，能更專注在賽場上，並再寫生涯最佳成績。

孫念祖並透露，由於靜岡田徑場與重量訓練室相隔約30分鐘車程，在訓練安排上有些小麻煩，因此靜岡市去年特地派員來台參訪國家運動訓練中心重訓室，返日後在靜岡田徑場打造類似訓練環境，就是希望能給台灣選手更多方便。（編輯：張芷瑄）1080816