世界盃橄欖球賽 日本13日戰蘇格蘭盼圓8強夢

（中央社東京6日綜合外電報導）日本隊13日將迎戰蘇格蘭隊，進行世界盃橄欖球賽分組最後一場賽事。日本隊如果至少與蘇格蘭隊打平，就能一圓首次8強夢；若落敗，因為目前持有2分獎勵積分，仍有晉級機會。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）9月20日在日本開幕，日本隊旗開得勝，以30比10擊敗俄羅斯隊；9月28日又大爆冷門，以19比12擊退世界排名第2的勁敵愛爾蘭隊。

日本隊昨天在愛知縣豐田市的豐田體育館出戰薩摩亞，最後以38比19獲勝，開幕戰以來3連勝，再度暫居A組第一；愛爾蘭與蘇格蘭則暫居第2及第3位，分組前2名球隊將晉級8強。

日本讀賣新聞報導，日本隊13日將在橫濱國際綜合體育館，與蘇格蘭隊進行世界盃橄欖球賽分組最後一場賽事。

以日本隊目前連勝3場所獲積分，只要在13日至少與蘇格蘭隊打成平手，就能以A組第一創隊史首度闖進8強紀錄。如果輸給蘇格蘭隊，就要看其他同組賽事結果或日本隊所獲的獎勵積分（bonus point），只要能拿下分組第2，還是有機會打進8強。

日本朝日新聞報導，日本隊昨天拿下4次達陣，再添得一分的獎勵積分；多這一分的獎勵積分，意味著日本隊即使在13日敗給蘇格蘭隊，仍有晉級8強的機會。

回顧日本隊4年前也在分組賽事取得3勝，但因為當時未獲任何一分的獎勵積分，無法打進8強賽；而日本隊本屆至今已獲得2分的獎勵積分。

以目前的情況來看，日本隊13日如果能滿足「4次以上的達陣」及「輸分在7分內」這兩項條件，就算敗給蘇格蘭也還是可以靠2分的獎勵積分晉級8強。

日本隊球員田村優在昨天比賽開始不久就以2次罰踢進門得到6分，率日本隊取得領先；雖然一度被薩摩亞追上，但日本隊靠著田村再一次罰踢進門及拉法爾（Timothy Lafaele）的達陣等再度領先。

賽事進入下半場後，日本隊靠姬野和樹的達陣等得分甩開薩摩亞隊；且在比賽快結束時，松島幸太朗還拿下一次達陣。

昨天表現不俗的姬野和樹是愛知縣人，所以在賽前介紹出場選手時，得到場內觀眾一陣熱烈歡呼。他在下半場拿下達陣為日本隊獲勝做出貢獻並在賽後說，「這真是太棒了，自己能有所表現我想就是最好的報恩」。

日本隊昨天即使面對體型高大與強有力的薩摩亞隊球員，也沒有因此落敗，姬野可說是象徵。下半場第13分鐘時，姬野先拿下一次達陣，之後面對薩摩亞猛攻的危機時又誘使對方犯規；在比賽快結束時從爭球發動攻擊，助松島拿下日本隊第4次的達陣。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1081006

日本隊（紅白球衣者）對戰薩摩亞，在比賽快結束時，松島幸太朗（前）還拿下一次達陣。（共同社提供）