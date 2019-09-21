世界盃橄欖球 日本隊長為報恩重返球隊

（中央社東京21日綜合外電報導）世界盃橄欖球賽昨天在日本開幕，地主國日本的隊長李契（Michael Leitch）出身紐西蘭，但在日本求學成長，為回報日本長期栽培，重返球隊率日本隊奪下首勝。

世界盃橄欖球賽開幕戰昨天在距離東京車站約半小時車程的味之素體育館舉行，全場擠進超過4萬5000名觀眾，日本不負到場加油球迷所望，以30比10擊敗俄羅斯隊。

日本每日新聞報導，擔任日本隊隊長的李契今年30歲，座右銘是「不要向神發誓，要向自己立誓」。

日本隊在世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）最令人訝異的表現，是2015年在英國布萊頓（Brighton）以34比32擊敗強隊南非，被譽為「布萊頓奇蹟」，這次沒人敢小看地主，日本也以首度打進8強作為奮戰目標，盼從愛爾蘭和蘇格蘭等勁敵中脫穎而出。

4年前同樣擔任日本隊長的李契說，自己在日本成長，連橄欖球技也是在日本精進，在日本留學及生活15年「人生有一半歲月都是在日本度過」，希望能透過證明日本人心理素質強、橄欖球強，來回報日本對他的栽培。

世界盃橄欖球賽20日在日本開幕，日本隊長李契（中）領軍以30比10擊敗俄羅斯隊。（共同社提供）

「穿上那件球衣後就不能半途而廢」，這是李契的真心話。而身為日本隊選手對李契來說變成特殊的存在，主要是他在16歲時的痛苦記憶。

2005年6月，李契15歲時前往日本留學，有一天，遠在紐西蘭的祖父打電話到學校，告訴李契老家失火的消息，當時監督佐藤幹生勸他回家，但李契在確認家人都平安無事後決定不回國，「故鄉屬於自己的東西都不見了，目前自己擁有的，也只有在日本的東西」。

在那段年輕歲月支持著李契向前邁進的人，就是亦父亦師的監督佐藤幹生。佐藤不讓李契知情私下募款約70萬日圓，協助李契老家度過難關，李契後來聽母親說才知道這件事，心裡深受感動。

李契覺得到日本求學不過一年，憑什麼值得大家來幫忙，自己只能用橄欖球來報恩，「為了日本和好友，我什麼都願意做」。

他高中畢業後就讀日本東海大學，並在2年級時首度擔任隊長；2013年取得日本國籍，「讓曾經76公斤弱小的自己變強大的是日本，我是被日本栽培成長的橄欖球選手，因此，想讓日本出賽選手變強，回報日本」，這個信念也成為李契穿上「櫻花球衣」的原動力。

李契昨天賽後跟隊友說，希望下週大家不要緊張，做好充分準備。日本隊下場比賽將碰上世界排名第一的愛爾蘭隊，而日本隊的中心人物，這一次仍然有李契。

李契1988年10月7日在紐西蘭基督城出生，身高190公分、體重110公斤。15歲時因為留學日本札幌山之手高校到日本，後來就讀東海大學，畢業後效力東芝橄欖球隊。

他2008年11月與美國隊比賽時首度代表日本隊出場，世界盃則是從2011年開始連續3屆出賽，2015年世界盃擔任日本隊隊長。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1080921

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽20日在東京登場，地主日本隊不負熱情觀眾期望旗開得勝。（共同社提供）