亞洲首辦世界盃橄欖球賽 開幕戰日本輕取俄國

（中央社東京20日綜合外電報導）首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽今天在東京登場，地主日本隊不負熱情觀眾期望旗開得勝，由松島幸太朗領軍在開幕戰以30比10擊敗俄羅斯，這項大賽已在日本引發一股橄欖球熱。

日本王儲文仁親王宣布這項備受期待的大賽開始後，由日本與俄羅斯點燃戰火，俄國的高洛尼特斯基（Kirill Golosnitskiy）在第4分鐘先馳得點，觸地得分拿下5分，隊友庫許納瑞夫（Yury Kushnarev）追加射門再得2分。

日本隨後急起直追，松島幸太朗第11分鐘觸地得分，他稍後又在第38分鐘觸地得分，助日本反以10比7領先，隊友田村優追加射門再添2分，上半場結束日本以12比7占上風。

下半場日本仍掌握大部分攻勢，來自南非的拉布斯向尼（Lappies Labuschagne）第46分鐘觸地得分，松島幸太朗也在第68分鐘第3次觸地得分，加上隊友幾次追加射門和罰踢射門中的，拉開領先差距，終場以30比10贏得勝利，全場球迷樂翻天。

日本隊在世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）最令人訝異的表現，是2015年在英國布萊頓（Brighton）以34比32擊敗強隊南非，被譽為「布萊頓奇蹟」，這次沒人敢小看地主，日本也將力拚首度打進8強，從愛爾蘭和蘇格蘭等勁敵中脫穎而出。

2019年世界盃橄欖球賽為期6週，決賽將於11月2日在橫濱舉行。主辦單位承諾讓這項賽事成為史上數一數二開放的盛會，本屆至少5到6支隊伍具備阻擋奪冠熱門紐西蘭的實力。紐西蘭將力拚3連霸紀錄。

世界橄欖球總會這次盼藉日本拓展這項運動，讓這項運動不只侷限於傳統的歐洲和一些南半球國家。

官方宣稱自2016年以來在宣傳活動的推波助瀾下，在亞洲已激發180萬名新投入橄欖球運動的人口，其中100萬人在日本。（譯者：林治平）1080920