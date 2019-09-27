世界盃橄欖球賽 通靈鸚鵡預測愛爾蘭勝日本

（中央社東京27日綜合外電報導）日本一隻曾預測過世界盃足球賽的鸚鵡奧莉薇亞，在本屆世界盃橄欖球賽開幕戰準確預測日本獲勝，面對日本明天將迎戰分組最強的愛爾蘭隊，奧莉薇亞這次預測愛爾蘭將勝出。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）20日在日本開幕，日本隊旗開得勝，以30比10擊敗俄羅斯隊。

日本放送協會（NHK）報導，日本隊明天將迎戰小組最強的愛爾蘭隊，位於櫪木縣那須町的動物園「那須動物王國」，今天也找來園內大型鸚鵡奧莉薇亞預測比賽結果。

奧莉薇亞是5年前「出道」，預測日本在世界盃足球賽等賽事的勝負。

今天在園方準備好的橄欖球場模型上，放了日本國旗、愛爾蘭橄欖球協會旗及平手旗共3支小旗子，奧莉薇亞一下場就直直走，首先看到日本國旗先叼起來，但想了一下就丟下，換叼平手旗，但最後叼起愛爾蘭旗。

奧莉薇亞到目前為止共進行過39次賽事的預測，包括這次世界盃橄欖球賽開幕戰，準確預測日本獲勝。

在場觀看活動的小學5年級男生說，雖然奧莉薇亞沒有預測日本贏很遺憾，但還是希望日本明天能獲勝。

園方飼育員小川瞬說，奧莉薇亞一度不知該選哪支旗子，雖然他們很希望能抽到日本的旗子；儘管心情有些複雜，還是希望日本隊能加油。（譯者：黃名璽/核稿：）1080927