特派專欄 海嘯後重生 日本世界盃橄欖球場讓孩童跑向希望[影]

日本岩手縣釜石市鵜住居復興球場是9月登場的世界盃橄欖球賽的球場之一，被視為311大震災重建的象徵。圖為8月18日台北市太平國小到此參加友誼賽。中央社記者楊明珠釜石攝 108年8月31日

中央社駐東京特派員楊明珠/8月31日

日本岩手縣釜石市鵜住居復興球場是9月登場的世界盃橄欖球賽球場之一，被視為311大震災重建象徵。台灣學童日前在此進行友誼賽，讓釜石市長野田武則滿懷感激。

第9屆橄欖球世界盃（Rugby World Cup 2019）將於9月20日起至11月2日於日本登場，這是亞洲首度舉辦世界盃橄欖球賽。賽事有12個場館，其中位於日本東北地區岩手縣釜石市的鵜住居復興球場是新場館。

釜石市在311大地震受到海嘯侵襲，死者與失蹤者共計超過1000人。在當地舉辦世界盃橄欖球賽一度被視為痴人說夢，但也有人士認為，若能爭辦成功，可為釜石市居民帶來重生的希望。

日本岩手縣釜石市鵜住居復興球場是9月登場的世界盃橄欖球賽的球場之一，象徵311重建，也是建立國際友誼的寶地。右1與右2是台北市太平國小學童。中央社記者楊明珠釜石攝 108年8月31日

鵜住居復興球場包含臨時搭設的座位可容納約1萬6000人，有山、海、河川環繞，風景絕佳。正面看台上方的屋頂彷如白鳥展翅，也如白帆揚起，看台鋪設岩手縣生產的杉木製座椅，讓人感受到原木的溫暖。

這座球場去年7月完工，8月啟用。其中常設設備的建設經費約39億日圓（約新台幣12億元），9成由中央政府補助，其餘由釜石市自籌。

「一個小小的釜石市斥資建設這麼壯觀的球場，值得嗎？」釜石市長野田武則18日用問句作為開場白，向前來採訪台灣、日本、旅日斐濟學童帶式橄欖球國際交流賽開幕典禮的媒體介紹這座球場。

野田解釋，球場原本是一所國中與一所國小座落地，但受到311大地震引發的海嘯重創，當時國中小學生約600人拚命逃到高處，得以倖存。

野田說：「我們期望美好的比賽在這座球場進行，希望這裡成為留傳給下一代珍貴遺產的地方。」

台北市太平國小學童去年9月、今年8月都到日本岩手縣釜石市的鵜住居復興球場進行國際友誼賽交流。場邊可看到掛青天白日滿地紅國旗。中央社記者楊明珠釜石攝 108年8月31日

看到來自台北市大同區太平國小12名學童和日本、斐濟學童共約30人在球場上奔馳、比賽，野田說，看到孩童如此活躍，內心萬分感激。

「大概是因為這裡原本就應該是充滿學童歡笑聲、讀書聲的地方，只是一度被海嘯摧毀，讓人以為從此會是一片荒地」。

野田認為釜石市在311大地震後，接受許多人伸援才能重建，希望這座球場成為向世人訴說記取防災教訓、珍惜寶貴生命的地方，也希望這裡是象徵友好關係的地方。

而太平國小帶式橄欖球隊的到來，也為這座新球場帶來國際色彩。

有一群旅居台灣、愛好橄欖球的日本人組成「五木」俱樂部，出錢出力，協助台日之間橄欖球交流。去年由教練嚴翔樺率領12名太平國小學童到釜石市參加帶式橄欖球友誼賽，與日本、澳洲學童比賽。今年由教練林秉宏和教練兼管理蔡欣穎帶隊到釜石市。

友誼賽結束後，太平國小11歲的學童簡秉翔受訪時說，這次到釜石市認識了很多日本、斐濟的朋友，也學到許多豐富的動作，覺得可以參考這些朋友的動作，回國後會好好練習。

10歲的李彥寰說，他本身是國小足球隊隊員，不論是足球或帶式橄欖球，他都很喜歡。這次認識很多朋友和教練。他也很喜歡釜石市的烏龍麵、炸蝦等美食。

蔡欣穎回憶說，2014年岩手縣釜石橄欖球少年團首度率團到台北進行交流，起因是五木俱樂部想替311災民略盡棉薄之力，安排釜石橄欖球少年團到台北進行交流。期間有一場大人與小孩相聚、唱著日本天團SMAP的代表曲「世界中唯一僅有的花」，當時很多人都哭了。

2017年釜石橄欖球少年團2度訪台，有人建議，釜石市成功爭取為2019年世界盃橄欖球賽的比賽場地，希望邀請台灣孩童到這座球場比賽。

日本橄欖球的風氣頗盛，日本隊在上屆世界盃橄欖球賽寫下可歌可泣的奮戰史，尤其贏了南非一役，讓日本民心大為振奮，日本孩童申請進橄欖球班的人數大增，如今日本全國各小學中有實施帶狀橄欖球活動的比例高達62%。

太平國小帶狀橄欖球隊18日到日本釜石市參加友誼賽，領隊兼翻譯、玄奘大學應用日語系系主任池田辰彰（中）說，台灣要培養橄欖球風氣，首先要增加小學生打橄欖球的人數。中央社記者楊明珠釜石攝 108年8月31日

「台灣打橄欖球的風氣不盛，有什麼特別方法嗎？」太平國小橄欖球隊的領隊兼翻譯、玄奘大學應用外語系系主任池田辰彰說，首先就是要增加小學生打橄欖球的人數，如果有更多家長能支持，台灣的橄欖球人口勢必增加。

日本橄欖球在世界排名第11，7月27日就在鵜住居復興球場，日本與世界排名第9的斐濟進行友誼賽，湧進1萬3000人觀賽，為釜石市帶來人潮與錢潮。許多觀眾揮舞釜石市傳統的大漁旗加油，歡聲雷動的場景，讓很多釜石人感動不已。

世界盃橄欖球賽9月20日登場，日本籌備組織委員會估計，比賽能帶來4372億日圓的經濟效益，能吸引逾40萬名外籍觀光客。

現在釜石市多處可看到橄欖球標誌和街頭燈桿掛著比賽吉祥物「連獅子」標誌的布旗。

記者走訪鵜住居復興球場這一天，大人在球場上當裁判、教練，指導孩童進行橄欖球比賽，就如同好幾隻連獅子在舞台上跳躍，向充滿希望的未來彼端奔跑。（編輯：周永捷）1080831