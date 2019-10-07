蘇智傑辭退亞錦賽 由陳敏賜遞補中華隊

亞洲棒球錦標賽中華隊名單異動，中職統一獅隊野手蘇智傑（左）7日向總教練辭退，由台壽保野手陳敏賜（右）遞補入列。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北7日電）亞洲棒球錦標賽中華隊今天做出名單異動，中職統一獅隊野手蘇智傑為列管球員，但考量中職整季出賽及需備戰世界12強棒球賽，蘇智傑親自向總教練辭退，由台壽保野手陳敏賜遞補。

2019年亞洲棒球錦標賽將於10月14日在台中、斗六兩地舉行，亞錦賽中華隊24人名單已於3日公布，獅隊野手蘇智傑為列管球員，也有在亞錦賽中華隊名單中。

蘇智傑同時也入選11月的世界12強棒球賽28人名單，先前獅隊領隊蘇泰安表示，蘇智傑本季中職120場全勤出賽，亞錦賽、世界12強棒球賽蘇智傑雖然都想參加，但球團希望他能擇一參賽。

中華棒協今天發出新聞稿指出，考量蘇智傑今年中職球季出賽場次多，接下來又要備戰高強度12強賽，「為使國家隊戰力完整，蘇智傑親自向亞錦總教練李盈南說明，婉辭中華隊邀約」。

李盈南體諒球員選擇，經教練團討論後，決定由原本培訓隊名單中的台中市台灣人壽成棒隊野手陳敏賜遞補入列。

旅外球員印地安人隊野手張育成今天向亞錦賽中華隊報到，紅襪隊野手林子偉預計明天報到。林子偉表示，很期待再與張育成一起搭配出賽。（編輯：戴光育）1081007