更多編輯台推薦新聞：
抗議貪腐超越宗教黨派 伊拉克反政府示威一次看
國際

抗議貪腐超越宗教黨派 伊拉克反政府示威一次看

新北77歲翁護道安 8年擦亮15萬面反光鏡
地方

新北77歲翁護道安 8年擦亮15萬面反光鏡

金鐘獎第54屆 完整得獎名單
娛樂

金鐘獎第54屆 完整得獎名單

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

蘇智傑辭退亞錦賽 由陳敏賜遞補中華隊

最新更新：2019/10/07 22:30
亞洲棒球錦標賽中華隊名單異動，中職統一獅隊野手蘇智傑（左）7日向總教練辭退，由台壽保野手陳敏賜（右）遞補入列。（中央社檔案照片）
亞洲棒球錦標賽中華隊名單異動，中職統一獅隊野手蘇智傑（左）7日向總教練辭退，由台壽保野手陳敏賜（右）遞補入列。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北7日電）亞洲棒球錦標賽中華隊今天做出名單異動，中職統一獅隊野手蘇智傑為列管球員，但考量中職整季出賽及需備戰世界12強棒球賽，蘇智傑親自向總教練辭退，由台壽保野手陳敏賜遞補。

2019年亞洲棒球錦標賽將於10月14日在台中、斗六兩地舉行，亞錦賽中華隊24人名單已於3日公布，獅隊野手蘇智傑為列管球員，也有在亞錦賽中華隊名單中。

蘇智傑同時也入選11月的世界12強棒球賽28人名單，先前獅隊領隊蘇泰安表示，蘇智傑本季中職120場全勤出賽，亞錦賽、世界12強棒球賽蘇智傑雖然都想參加，但球團希望他能擇一參賽。

中華棒協今天發出新聞稿指出，考量蘇智傑今年中職球季出賽場次多，接下來又要備戰高強度12強賽，「為使國家隊戰力完整，蘇智傑親自向亞錦總教練李盈南說明，婉辭中華隊邀約」。

李盈南體諒球員選擇，經教練團討論後，決定由原本培訓隊名單中的台中市台灣人壽成棒隊野手陳敏賜遞補入列。

旅外球員印地安人隊野手張育成今天向亞錦賽中華隊報到，紅襪隊野手林子偉預計明天報到。林子偉表示，很期待再與張育成一起搭配出賽。（編輯：戴光育）1081007

延伸閱讀
林子偉8日向亞錦中華隊報到 大聯盟身分成壓力棒球亞錦賽賽程出爐 中華隊14日首碰日本亞錦賽陳柏毓遞補張奕 洪總將觀察二刀流劉致榮張育成想改善揮棒軌跡 亞錦賽盼與哥哥為國爭光
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報