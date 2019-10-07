林子偉8日向亞錦中華隊報到 大聯盟身分成壓力

入選2019年亞洲棒球錦標賽中華隊的旅美紅襪隊野手林子偉返台，7日下午在台北出席記者會，分享在美點滴，談及女兒時露出開心笑容。中央社記者吳家昇攝 108年10月7日

（中央社記者謝靜雯台北7日電）明天向亞洲棒球錦標賽中華隊報到的旅美波士頓紅襪隊野手林子偉4年前打亞錦賽時是小聯盟球員，今年成了受矚目的大聯盟球員；林子偉今天笑說：「（比賽）還沒打就開始緊張」。

返台效力國家隊的林子偉舉行記者會，而林子偉和旅美克里夫蘭印地安人隊野手張育成都被選入今年亞錦賽中華代表隊，公元2015年兩人就曾一同打過亞錦賽，這次多了美國職業棒球大聯盟（MLB）球員身分，MLB等級三、游內野合體，表現十分受矚目。

林子偉表示，2015年亞錦賽是兩人唯一一次成棒國家隊搭配，但很有默契。明天向中華隊報到後，主要著重團隊暗號配合。

中華隊中還有旅美舊金山巨人隊捕手張進德，另外球員林瀚、陳偉志與蕭帛庭等過去都曾和林子偉一同在國家隊打拚，彼此不陌生。

林子偉表示，前幾天有聯絡張育成，很開心兩人又有機會一起打亞錦賽，「這次身分不同了，大家的焦點也都會放在我們身上，現在就已經開始有點緊張」；雖有壓力，但還是希望享受比賽。2015年中華隊在亞錦賽拿下亞軍，他希望這次可打出比上屆更好的成績。（編輯：李明宗）1081007

2019亞洲棒球錦標賽中華隊24人名單日前公布，旅美紅襪隊野手林子偉（左）也入選，他7日下午在台北出席返台記者會，受訪分享在美經驗。中央社記者吳家昇攝 108年10月7日