亞錦賽陳柏毓遞補張奕 洪總將觀察二刀流劉致榮

入選亞錦賽中華隊的文化大學「二刀流」球員劉致榮（中）表現備受關注，世界12強中華隊總教練洪一中也展現興趣，4日表示將透過亞錦賽觀察。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年10月4日

（中央社記者楊啟芳桃園4日電）中華棒協昨天公布亞洲棒球錦標賽名單，不過棒協今天表示，張奕因已入選12強婉拒參賽，由高中生陳柏毓遞補；另外12強總教練洪一中會透過亞錦賽觀察選手，包含二刀流劉致榮。

原本歐力士猛牛旅日投手張奕有入選亞錦賽名單，不過棒協今天宣布，因為張奕同時入選世界12強賽事，目前調整進度都以12強為準，考量提早出賽會影響到比賽因此婉拒亞錦賽的邀請，張奕也感謝教練團與選訓委員肯定。

棒協指出，亞錦賽中華隊總教練李盈南以及選訓委員尊重球員決定，也期待張奕在12強的表現。張奕婉拒後的空缺，由今年幫助U18中華隊拿下世界冠軍的投手陳柏毓遞補入選，成為曹錦輝、曾仁和之後，再次有高中生入選。

另外，入選亞錦賽的文化大學「二刀流」劉致榮也備受矚目，劉致榮在梅花旗棒球賽最快球速到158公里，打擊方面左右開弓都有好表現。世界12強賽中華隊總教練洪一中之前沒有聽過劉致榮的名字，不過今天得知劉致榮的表現，也表現出興趣。

洪一中表示，「我覺得表現好就有機會，我本來就會透過亞錦賽觀察選手，原本旅外的張進德也有在考慮名單內，不過他因為今年受傷沒什麼出賽，沒有資料可以參考，所以也會透過亞錦賽觀察」。

世界12強28人名單有8人替換空間，不過洪一中說：「也不會輕易換，要很突出才會換名單。」

亞錦賽將於14日開打，進行至20日，前2名能獲得明年的東京奧運最終資格賽（6搶1資格賽）的參賽權，若世界12強賽沒能搶下唯一1張亞太區門票，就必須透過6搶1資格賽，爭取參加奧運的機會。（編輯：張芷瑄）1081004