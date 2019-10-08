桃猿備戰總冠軍賽 王溢正盡快調整疲勞狀況

（中央社記者楊啟芳桃園8日電）中華職棒總冠軍賽即將在12日開打，Lamigo桃猿今天開始在桃園棒球場練球，之前屢屢在台灣大賽繳出關鍵好投的王溢正，雖然季末有些疲勞，不過他表示，會盡快調整好。

桃猿本土先發王溢正近幾年總冠軍賽都扮演重要角色，2015年桃猿以1勝3敗落後給中信兄弟，第5場背水一戰演出完投勝，僅失2分；去年總冠軍賽對統一獅，第4戰主投7局僅失2分，飆10次三振，拿下台灣大賽4連勝。

雖然王溢正前幾年都是在比較後面的場次先發，不過他表示，由於陣中洋投較疲勞，今年有做好心理準備會提前出賽。王溢正指出，「之前投第4或第5戰其實是比較緊張的，但也不能想太多，身體允許之下每球都會丟得很謹慎。」

若今年戰線拉長，打到第6或第7戰，王溢正也有可能出賽2場，不過由於他本季到後段身體出現疲勞狀況，他表示，今年疲勞來得較晚，有想盡辦法調整，「現在目標就是讓身體趕快回來，應該沒有問題，一場一場來，如果第一場都做不好，哪來下一個工作。」

王溢正本季出賽25場包含24先發，投138.2局為生涯第2多，拿下12勝5敗，勝投數與羅力並列第2名，防禦率4.54，季末因疲勞曾跳過一次先發。（編輯：林沂鋒）1081008