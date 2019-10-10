日職季後賽決勝輪巨人聽牌 陽岱鋼代跑盜壘成功

（中央社記者楊啟芳台北10日電）日本職棒季後賽決勝輪，中央聯盟讀賣巨人與阪神虎今天進行第2戰，巨人先發麥西迪斯主投7局無失分，以6比0奪決勝輪第3勝，順利聽牌，陽岱鋼則有一次盜壘、跑回1分。

巨人昨天以5比2擊退阪神，由於是例行賽第一名先保送1勝，今天賽前在決勝輪已經取得2勝0敗優勢，今天在東京巨蛋繼續進行第2場賽事。

巨人1局下就展開攻勢，開路先鋒龜井善行敲二壘安打後，坂本勇人再補上安打，接著丸佳浩雖然擊出雙殺打，不過巨人攻下1分；4局下葛瑞羅（Alex Guerrero）轟出2分砲，巨人取得3比0領先。

巨人5局下再添2分，龜井善行敲二壘安打，坂本勇人選到保送，之後丸佳浩擊出高飛犧牲打，岡本和真再敲安打，帶有1分打點。

8局下阿部慎之助敲安打，代跑換上陽岱鋼，盜壘成功後又利用捕手暴傳上三壘，接著若林晃弘補上1打點安打，送回陽岱鋼，終場巨人就以6比0擊退阪神，奪下決勝輪第3勝，順利聽牌。

巨人先發投手麥西迪斯（Cristopher Crisostomo Mercedes）用104球主投7局，僅被敲出3支安打，沒有出現保送，投6次三振，無失分，奪下勝投。（編輯：張芷瑄）1081010