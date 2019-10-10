軟銀打線發威勝西武 日職季後賽決勝輪奪第2勝

日職季後賽決勝輪10日進行第2天賽事，軟銀打線凶猛，中村晃（圖）、洋砲賈西亞爾都有全壘打演出。（共同社提供）

（中央社記者楊啟芳台北10日電）日本職棒季後賽決勝輪今天進行第2天賽事，太平洋聯盟由軟銀鷹對西武獅，軟銀打線凶猛，中村晃、洋砲賈西亞爾都有全壘打演出，以8比6奪下決勝輪第2勝，取得領先優勢。

雖然西武為洋聯例行賽第一名，決勝輪先保送1勝，不過昨天軟銀以8比4逆轉西武，將戰局扳成1勝1敗平手局面，今天兩隊繼續在西武主場西武巨蛋進行賽事。

軟銀此戰攻勢猛烈，1局上牧原大成敲安打、德斯潘耶（Alfredo Despaigne）獲保送後，中村晃敲出安打，先馳得點；2局上松田宣浩選到保送，高谷裕亮再敲安打，之後牧原大成擊出高飛犧牲打，再攻下1分，取得2比0領先。

軟銀3局上更是攻下大局，柳田悠岐、德斯潘耶接連敲二壘安打得1分，中村晃再轟出2分全壘打，接著松田宣浩選到保送，高谷裕亮敲1打點二壘安打；4局上內川聖一補上1打點安打，軟銀取得7比0領先。

西武4局下靠著外崎修汰敲陽春砲，追回1分；5局下木村文紀、金子侑司、源田壯亮接連敲安打，攻下1分，森友哉接著擊出高飛犧牲打，中村剛也再敲二壘安打，帶有1分打點，以4比7僅剩3分落後。

6局上軟銀的賈西亞爾（Yurisbel Gracial）轟出陽春砲；不過7局下西武也得1分，8局下秋山翔吾再敲1打點安打，不過終場軟銀還是以8比6擊退西武，決勝輪取得2勝1敗優勢。（編輯：張芷瑄）1081010