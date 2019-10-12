兄弟總冠軍賽失誤多 教頭伯納：季後賽比誰犯錯少

（中央社記者楊啟芳桃園12日電）中華職棒總冠軍賽今天進行第一戰，中信兄弟被敲再見安打，以5比6不敵Lamigo桃猿，總教練伯納表示，主因是在失誤過多，季後賽就是比誰犯錯少，不過仍然會繼續相信選手。

兄弟總冠軍賽首戰守備出現狀況，2局下一壘手林智勝及二壘手吳東融都發生失誤，導致先發投手紐維拉多掉2分；4局下游擊手王勝偉也有失誤，不過沒有造成掉分。

桃猿9局下1出局時進占一、二壘，第4棒林泓育擊出游擊方向滾地球，本來兄弟有雙殺機會，不過二壘手岳東華沒將球處理好，只抓到1名跑者，之後投手李振昌被桃猿代打廖健富敲再見安打。

賽後兄弟總教練伯納表示，先發投手紐維拉投滿8局，表現相當好，可惜內野出現較多失誤，「整季我們守備整體都很好，不過季後賽就是比誰犯錯比較少，執行該做的事情，第9局的雙殺如果有抓到，搞不好有機會繼續打」。

兄弟先發投手紐維拉此戰用119球投8局，被敲9支安打，送出7次三振，失5分中僅3分責失。第9局兄弟推上鄭凱文後援，面對3名打者後，再換上終結者李振昌，最後敗投由鄭凱文承擔。

談到投手調度，伯納說明，這樣的安排本來就在計畫內，「李振昌表現非常好，都讓打者擊出滾地球，有效地完成了他的任務」。

雖然被敲再見安打落敗，不過伯納並不擔心選手狀況，他說：「球員都知道要怎麼面對，我也會鼓勵他們，打起精神來面對明天，我以選手為榮，這場比賽大家從頭到尾都沒有放棄。」（編輯：張芷瑄）1081012