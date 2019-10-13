王溢正總冠軍賽有望第3戰先發 後援穩固是趨勢

（中央社記者謝靜雯桃園13日電）中職總冠軍賽昨天開打，Lamigo桃猿隊搶下首勝，今天續與中信兄弟隊在桃園交手，第3戰可能由本土王牌王溢正先發，總教練洪一中談總冠軍賽先發調度，直言「後援穩固是趨勢。」

中職總冠軍賽昨天開打，前兩場比賽Lamigo桃猿隊與中信兄弟隊在桃園棒球場交手，桃猿隊昨天搶下首勝，今天第2戰兄弟隊派出本土投手廖乙忠先發搶勝，桃猿隊則由尼克斯掛帥。

中職總冠軍賽賽程14日將休兵一天，15日第3戰起將移往兄弟隊主場台中洲際棒球場舉行，桃猿隊原本例行賽定位先發的洋投多猛，昨天總冠軍賽登板後援，1個出局數都沒有抓到就退場，洪一中表示，今天比賽也會讓多猛在牛棚待命，觀察狀況。

桃猿隊總冠軍賽第3戰，有可能讓王溢正先發，王溢正總冠軍賽出賽表現亮眼，從2014到2018年總冠軍賽總計4場出賽，拿下4連勝，關鍵時刻總是能挺身而出。王溢正今天牛棚練投，教練團表示，王溢正狀況不錯，球的控制能力與下半季末相比好很多。

洋投多猛狀況不明，會不會擔心先發投手不夠用，洪一中表示，「打得順就夠用」，也提到現在美職、日職的趨勢，「7、8、9局的牛棚投手不一定比先發差，後面牛棚穩固，前面投手群也就可以定下來。」（編輯：管中維）1081013