首戰守備出狀況 兄弟黃泰龍：是很好的養分

（中央社記者楊啟芳桃園13日電）中信兄弟昨天總冠軍賽首戰不敵Lamigo桃猿，出現3次失誤及隱形失誤是原因之一，兄弟內野守備教練黃泰龍今天表示，這些經驗會變成選手很好的養分，賽前鼓勵他們盡全力就好。

總冠軍賽首戰兄弟守備出現狀況，2局下一壘手林智勝及二壘手吳東融都發生失誤，導致先發投手紐維拉多掉2分；4局下游擊手王勝偉也有失誤，不過沒有造成掉分。

9局下雙方平手時，桃猿攻占一、二壘，林泓育擊出游擊方向滾地球，本來有雙殺機會，讓戰線延長，不過二壘手岳東華沒將球處理好，只抓到1名跑者，接著廖健富敲出再見安打，擊退兄弟。

不過黃泰龍今天表示，昨天出現的狀況不是因為選手在大賽綁手綁腳，「像勝偉、智勝都打這麼久了，應該不會受到影響，東融從例行賽到現在進步很多，東華則是經驗比較不足，也因為他是工具人，內外野都要守，有可能受影響。」

對於9局下沒有抓到雙殺，黃泰龍說明，林泓育擊出的球彈跳比較慢，有時候二壘手要處理雙殺時會趕著出手，影響到傳球節奏，黃泰龍說：「我跟紅龜（陳江和）有提醒選手，即使球滾得慢，還是要做好該有的節奏，這些也會成為選手很好的成長養分。」

黃泰龍在今天賽前有鼓勵球員，「我跟他們說，只要盡量去做就好了，而且棒球是團隊運動，會輸球一定是因為很多個瑕疵，而不是只有1個人犯錯導致。」（編輯：李亨山）1081013