張志豪滿貫砲轟垮桃猿 盼百萬象迷擠爆主場

（中央社記者楊啟芳桃園13日電）中信兄弟張志豪今天在總冠軍戰第2場轟出滿貫全壘打，幫助球隊奪勝，他表示，因為當時才第1局，不敢開心得太早，接下來回到洲際主場，他說：「希望百萬象迷能夠擠爆球場。」

兄弟此戰1局上就打了14個人次，灌進10分奠定勝基，其中張志豪從桃猿先發投手尼克斯手中轟出滿貫全壘打，為個人生涯在總冠軍賽首次，也是中職總冠軍賽史上第10支，最終兄弟以13比6奪勝，戰局扳成1勝1敗。

張志豪表示，之前看了很多對方投手尼克斯的影片，例行賽也對戰過很多次，「但沒有一個投手的球是好打的，因為每次對戰配球都不一樣，做再多功課，上去又是不同的感覺，不過今天大家反應都很好。」

當下張志豪鎖定直球攻擊，「我的想法跟第1場一樣，不要求、不貪心，只要確實擊到球，三壘有人先打回1分再說。」張志豪說，敲出全壘打後心情沒有太大起伏，因為才第1局，桃猿是有能力拿下很多分的球隊，告訴自己不能高興太早。

兄弟昨天以5比6輸球，不過張志豪表示，比賽內容並不差，且他說：「我們能在桃園球場拿到1勝，已經算很不錯了，因為壓力真的很大、球迷真的很多，希望接下來回到自己主場，會幫助到這些年輕人，更發揮自己球技。」

張志豪已經是生涯第6次打總冠軍賽，球隊陣中有不少年輕學弟，張志豪表示，雖然前2場他們會有點緊張，「不過要讓他們打才知道怎麼調整，相信之後幾場比賽會更放得開來」，他也笑說：「希望百萬象迷能夠擠爆球場。」（編輯：李亨山）1081013